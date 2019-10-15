Karabük'te 191 proje için 204 milyon lira harcandı

Karabük İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra; Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, yürütülen 191 projenin toplam tutarının 3 milyar 220 milyon 305 bin lira olduğunu söyledi. 2019 yılı ödeneklerinin 363 milyon 39 bin lira olduğunu ifade eden Gürel, "İlimizde 2019 yılında, ulaştırma sektöründe 16, eğitim sektöründe 34, kültürturizm sektöründe 12, tarım sektöründe 69, enerji sektöründe 6, sağlık sektöründe 9, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 45 olmak üzere toplam 191 proje ve iş yürütülmüştür.

Yürütülen 191 proje ve işin toplam tutarı 3 milyar 220 milyon 305 bin lira olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 94 milyon 990 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri ise 363 milyon 39 bin liradır. 2019 yılında yürütülen 191 adet proje için dönem sonu itibariyle 204 milyon 271 bin lira harcama yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2019 yılı 4. toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Gürel, yaptığı açılış konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın kısa sürede başarı ile tamamlanmasını dileyerek başarılar diledi.

Konuşmanın ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak, 2019 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.

KARABÜK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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