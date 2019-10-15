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Belediye Meclisinden "Barış Pınarı Harekatı"na destek

İHA

Karabük'ün Yenice ilçesi belediye meclisi olağan üstü toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Meclisinden "Barış Pınarı Harekatı"na destek

Karabük'ün Yenice ilçesi belediye meclisi olağan üstü toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Yenice Belediyesi Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zeki Çaylı başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, "Barış Pınarı Harekatı"na desteklemek amacıyla karar alındı.
Belediye Meclisi tarafından alınan karar şu şekilde.
"Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki, bu harekat Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."
Toplantıda, "Barış Pınarı Harekatı"nın desteklendiği oy birliği ile kabul edildi.

KARABÜK

15 Ekim 2019 Salı

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