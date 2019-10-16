KARABÜK´te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Iraklı üniversite öğrencisi Shkar Sirwan Mustafa Mustafa'ya (19), aynı yaştaki sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada Mustafa ağır yaralınırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün gece 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı´nda meydana geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi, Irak uyruklu Shkar Sirwan Mustafa Mustafa, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak üniversiteli gence, M.Ö. yönetimindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin 55 metre sürüklediği Iraklı öğrenci, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenci, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Mustafa´nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayı haber alan arkadaşları ise hastaneye koştu.

Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü.

Yol, otomobilin çekiciye konularak kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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