Karab\u00fck \u00fcn Yenice il\u00e7esinde D\u00fcnya G\u0131da G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla \u00dclk\u00fc \u0130lkokulu \u00f6\u011frencileri, esnaflara ve kurum \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na yerli \u00fcretim meyvelerden da\u011f\u0131tt\u0131. \u00dclk\u00fc \u0130lkokulu Fen Bilimleri \u00f6\u011fretmeni B\u00fc\u015fra Bayba\u015f idaresindeki \u00f6\u011frenciler, yerli \u00fcretim ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme konusunda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak amac\u0131yla kurumlar\u0131 ve esnaflar\u0131 tek tek ziyaret ederek meyve da\u011f\u0131tt\u0131. \u00d6\u011frenciler, kurumlarda \u00e7al\u0131\u015fanlara ve esnaflara sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmeleri konusunda da bilgiler vererek uyar\u0131larda bulundu. Kurum \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve esnaflar, \u00f6\u011frencilere te\u015fekk\u00fcr ederek memnuniyetlerini dile getirdi.