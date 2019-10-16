Ürkmezer'den Müzeler Genel Müdürü Yazgı'ya ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'yı ziyaret etti.

Ürkmezer, ziyarette UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu, Safranbolu'nun mirasının korunması amacıyla yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ürkmezer, İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliğinin sağladığı destekle yapılması planlanan ve projeleri Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan Kaymakamlar Evinin restorasyon yapım ve ihale süreçleriyle ilgili bilgi verirken, Genel Müdürlüğün bu konuda vereceği desteklerle Safranbolu Kent Tarihi Müzesi ve Safranbolu’da gerçekleşen restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı.

Ürkmezer, ayrıca Genel Müdür Yazgı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Safranbolu'ya davet etti.

KARABÜK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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