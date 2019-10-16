Safranbolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okullarda olası bir depreme hazırlık ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla tatbikatlar düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, olası bir depreme karşı öğrencileri bilgilendirmek ve eğitmek istediklerini söyledi.

Eğitim ve tatbikatların belirli periyotlar halinde devam edeceğini ifade eden Gümüş, "Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Bu gerçeklikten hareketle toplumsal bilincin artırılması ve depremin etkilerinden en az zararla kurtulmak için yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bizlerde öğrencilerimizdeki bilinci artırmak ve olası riskleri en aza indirmek için okullarımızda tatbikatlar gerçekleştirdik. Bu tatbikatlar ve eğitimler periyotlar halinde devam edecektir. Tüm okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

KARABÜK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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