Meclis toplantısı ücretlerini Mehmetçiğe bağışlayacaklar

Karabük'ün Eskipazar ilçesi belediye meclis üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla meclis toplantısı ücretlerini Mehmetçiğe bağışlayacak.
Eskipazar Belediye Meclisi "Barış Pınarı Harekatı" gündemi ile olağan üstü toplantı yaptı.
Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez başkanlığında yapılan olağanüstü toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, meclis toplantı ücretlerinin Mehmetçiğe bağışlanması kararlaştırıldı.
KARABÜK
16 Ekim 2019 Çarşamba
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