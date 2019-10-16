Karabük'te 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek, Sağlıklı Toplum" projesi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2019 yılı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek, Sağlıklı Toplum" projesi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriterlerden birinin sağlık göstergeleri olduğunu söyledi.

Anne ve bebek ölümlerinin de bu göstergelerden en önemlisi olduğunu ifade eden Sarı, "Sağlık Bakanlığımız 2017 verilerine göre ülkemizde bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 9,2'dir. Anne ölüm hızı ise 100 bin canlı doğum için 14,7'dir. İlimizde ise 2018 verilerine göre bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 9.8 olup, anne ölümü ise gerçekleşmemiştir. Anne ve bebek ölümlerini azaltmak için çalışmalar yapmak sağlık politikalarının en önemli amaçlarından biridir" dedi.

Bebeklerin sağlıklı olarak doğması için annenin sağlıklı olması, gebeliğini bilinçli olarak planlaması, kendinin ve bebeğinin sağlığı konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerektiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

“Anne adayının doğru bilinçlendirilmesi, ebelik gibi zor bir mesleğin günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda sürekli inovasyon ile geliştirilmesi gerekliliği projemizin temel gerekçeleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda müdürlüğümüzce Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na başvurulmuş ve 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek, Sağlıklı Toplum" isimli proje başvurumuz yüksek puan alarak kabul edilmiştir. Projemiz süresince müdürlüğümüze bağlı birimlerde ebe ve hemşire olarak görev yapan toplam 43 personelimize mesleki becerilerin geliştirilmesi, doğum öncesi ve sonrasındaki süreçler ve bu süreçler hakkında anne adaylarının bilgilendirilmesi ile ilgili eğitim verilmiştir. Eğitim alan personellerimiz tarafından annelerimizin sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci geçirmesine ayrıca geleceğimiz olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak doğmasına büyük katkılar sunulacaktır."

Sarı, ayrıca proje neticesinde gerek "Anne Dostu Hastane", "Bebek Dostu Hastane", "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğunbakım" unvanına sahip olan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kadın doğum klinikleri, doğumhane servisi ve gebe bilgilendirme sınıfında görev yapan ebe ve hemşirelerin, gerekse diğer bağlı birimlerde görev yapan personellerin eğitim faaliyetleri sonucunda kazanmış olduğu edinimler sayesinde hizmet kalitesinin artacağını, ilde yaşayan 1549 yaş aralığındaki 123 bin kadın nüfusa daha etkin ve kaliteli hizmet sunumu gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

KARABÜK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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