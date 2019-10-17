TBMM’yi Safranbolu lokumu tatlandırdı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, TBMM’de milletvekillerine, meclis personellerine ve misafirlere Safranbolu lokumu ikramı yaptı.

TBMM’nin 3. Yasama Yılının çalışmalarının sürdüğü ve kamuoyunda yargı reformu olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerinin devam ettiği sırada, Karabük Milletvekilleri Güneş ve Ünal TBMM’de lokum ikramı yaptı. Dünya Mira Şehirleri arasında yer alan Safranbolu’ya özgü çifte kavrulmuş lokumu meclis genel kurulunda ve kulislerde milletvekillerine, personellere ve misafirlere ikram edildi. Meclis Başkanlık Divanı’na da ikram edilen lokumlar için milletvekilleri, Güneş ve Ünal’a nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Milletvekilleri Güneş ve Ünal ortak yaptıkları açıklamada, şunları ifade etti, “ Bugün Gazi Meclisimizde Safranbolu lokumumuzu milletvekillerimize ikram ettik. Meclis çalışmalarımız bazen yoğun, bazen de stresli geçiyor. Biz de hem yöremizin tanıtımına katkı sağlamak hem de çalışmalara moral olması açısından böyle bir ikram düşündük. Vekillerimiz lokumları çok beğendi. Önümüzdeki dönemlerde de yine başka vesilelerle ikramımız olur.” İfadelerine yer verdiler.

KARABÜK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:56

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YATSI 19:34

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