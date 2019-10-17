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KARDEMİR, yeni yatırımlarını asker selamıyla devreye aldı

İHA

KARDEMİR AŞ., yeni yatırımlarını yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının katılımıyla asker selamı vererek hizmete açtı.

KARDEMİR, yeni yatırımlarını asker selamıyla devreye aldı

KARDEMİR AŞ., yeni yatırımlarını yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının katılımıyla asker selamı vererek hizmete açtı.
10 Haziran’da durdurulan Kardemir 2 No’lu Çelik Üretim Konverteri ile Yeni Kireç Fabrikası, 124 gün süren kapasite artışı ve yenilememodernizasyon yatırımlarının ardından düzenlenen törenle yeniden üretime alındı. Törene tam kadro olarak katılan Yönetim Kurulu üyeleri, yeni tesislerin açılışını, Barış Pınarı Harekatı’ndaki kahraman askerlere selam durarak yaptı.
Yaklaşık 50 milyon TL harcama ile yenilenen 2 nolu konverterde yıllık 297 bin ton kapasite artışı sağlandı. Yenileme kapsamında konverter döküm hacmi 90 tondan 120 tona yükseltilirken, toz tutma sistemleri, hol güçlendirmeleri, yeni çelik ve cüruf potaları, pota transfer arabaları ve vinç sistemleri gibi çelikhanedeki tüm altyapı yıllık 3,5 Milyon ton üretim kapasitesine uygun hale getirildi.
Bugün açılışı yapılan ikinci tesis ise yeni kireç fabrikası oldu. 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikasının yerine artan üretim kapasitelerine uygun şekilde 425 ton/gün kapasiteli yeni bir kireç fabrikası kuruldu. Açılışı yapılan tesis içinse 10 milyon TL harcama gerçekleştirildi.
Yeni tesislerin devreye alınması nedeniyle ilk tören Çelikhane Konverter Kumanda odasında düzenlendi. Burada, yatırım süreci ile ilgili bilgi veren Şirket Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, KARDEMİR’in özelleşme sonrasında çelik üretim metodunu değiştirdiğini, Siemens Martin Ocaklarında çelik üretimini bırakarak Oksijen Konverterlerinde çelik üretimine başladığını hatırlattı.
2014 yılına kadar 90’ar ton döküm hacimli 2 konverter ile çelik üretimi gerçekleştiren KARDEMİR’in, bu tarihte devreye alınan 120 tonluk üçüncü konverter ile üretim artışına gittiğini belirten Soykan, bugün işletmeye alınan ve kapasitesi 90 ton dökümden 120 ton döküme çıkarılan 2. konverter ile birlikte KARDEMİR’in tarihinde ilk kez sıvı çelik üretim kapasitesinin teorik olarak 3,2 Milyon tona ulaştığını kaydetti. Soykan, “Her şeyden önemlisi bu yenilemeleri ve kapasite artışı yatırımlarını kendi emeğimizle, kendi proje ekiplerimizle, kendi mühendislik ve tasarım yeteneğimizle ve bağlı kuruluşlarımızın imalat kabiliyetleriyle yapıyor olmamızdır. Yine, bu tesisi özellikle yüksek katma değerli çelik üretimi için ihtiyaç olan otomasyon ve seviye sistemleri ile donattık. Çelik üretim sürelerimizi kısalttık. 124 gün içerisinde sıfırdan 120 ton döküm kapasiteli bir konverter yaptık. Çelikhanemizde tüm altyapıyı yeniledik” dedi.
Yapılan modernizasyon yatırımları ile sadece kapasite artışı sağlanmadığını, özellikle makine imalat, otomotiv ve savunma sanayi için çelik üretme hedefi doğrultusunda metodolojinin de geliştirildiğine dikkat çeken Genel Müdür Soykan konuşmasını, “Tüm bunları başta yatırımlar grubumuz, işletme grubumuz ve tedarikçi firmalarımızdan yaklaşık 170 kişilik bir ekip, 124 günde ve hiçbir iş kazası yaşamadan, planlandığı şekilde tamamladılar. Bu zor günlerde hem yeni yatırımlar yapmanın, hem de yeni istihdamlara vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlara emek veren tüm ekip arkadaşlarıma, bağlı kuruluşlarımıza ve yerli yabancı tüm tedarikçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı, bereketli olsun. Alın Teri ve Akıl Terini beraber döküyoruz ve KARDEMİR’i büyütmeye, ülkemize katkı vermeye devam ediyoruz” diye tamamladı.
Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç de, özelleştirme sonrası kurulan yeni çelikhanenin açılışındaki heyecanı tekrar yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:
“Bundan 2324 sene önce bu kumanda odasında bugünkü teknolojinin başlangıcını ve değişimini yaşamıştım. O tarihlerde dünyanın bıraktığı bir teknoloji olan Siemens Martin ocakları ile üretim yapan KARDEMİR, yeni bir teknoloji ile çelik üretim metodunu değiştirmişti. Çünkü bu kadar eski bir teknoloji ile devam edilemezdi ve hemen teknolojik değişimin yapılması gerekiyordu. O zaman bu değişim gerçekleştirildi ve konverter sistemine geçildi. Zor şartlar altında bu gerçekleştirildi. Hikâye böyle başladı ve 90’ar tonluk konverterlerle yola koyulduk. İngot dökümden sürekli döküm sistemine geçtik. Sonrasında 3. Konverterimizi yaptık. Bugünde konverterlerimizden birinin daha kapasitesini 90 tondan 120 tona çıkarmış oluyoruz. Dünyanın kullandığı son teknolojiyi uyguladık. Bundan daha iyisi yok. Böyle zor dönemlerde bu yatırımların bitirilmesi çok önemli ve anlamlıdır. 3,5 milyon ton üretimi yakalamak bir hayaldi ama şuanda gerçekleşiyor. Bu tesis ile birlikte fiilen 3 milyon ton kapasiteyi geçiyoruz. Bir yıl sonra 3,5 milyon tona ulaşmış bir fabrika olacağız. Bu da Kardemir, Karabük ve ülkemiz için övünç kaynağıdır. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sağlıklı üretimler, bereket ve bol kazançlar getirsin.”
Konvertere sıvı maden şarjı ve oksijen üflenmesini başlatan Kardemir Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Kireç Fabrikasına geçerek, 425 ton/gün kapasiteli yeni Yeni Kireç Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Burada da yatırımla ilgili bilgi veren Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, çelik üretiminde olmazsa olmaz malzemelerden birinin de kireç olduğunu belirterek, artan sıvı çelik üretimine paralel artacak olan kireç ihtiyacının karşılanması için 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikasından birinin 425 ton/gün üretim kapasitesine çıkarıldığını söyledi. Soykan, “Bu tesisle birlikte 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimi için gerekli olan metalurjik kireç üretimini sağlamış olacağız. Burada başka bir yatırımımız olmayacak. Kapasite artış çalışmalarında yaklaşık 70 arkadaşımız görev aldı ve 10 Milyon TL harcama yapıldı ”dedi.
Yapılan duanın ardından tesisin açılışını yapan Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve çalışanla birlikte Barış Pınarı Harekatındaki kahraman askerlere selam durdu.
KARDEMİR’in, çelikhane bölgesinde devam eden 4. Sürekli döküm makinası yatırımını da önümüzdeki günlerde işletmeye alınması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon tonluk yeni bir yüksek fırın yatırımını KAP’da duyuran KARDEMİR, bu yatırımlar birlikte 90 ton hacimli 1 nolu konverteri de 120 tona çıkararak 3,5 milyon ton sıvı çelik kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

KARABÜK

17 Ekim 2019 Perşembe

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