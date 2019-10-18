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Vali Gürel'den Muhtarlar Günü mesajı

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel'den Muhtarlar Günü mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gürel, mesajında, muhtarlık müessesesinin; kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu belirtti.
Muhtarların, bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini ve halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bakanlığımızda Muhtarlık Daire Başkanlığı kurulması ile muhtarlarımızın merkezi idare ile ilişkilerini güçlendirmek ve vatandaş taleplerinin etkin şekilde ilgili kurumlara iletilmesini sağlamak amacıyla, bakanlığımızca www.muhtar.gov.tr adresinde 'Muhtar Bilgi Sistemi' hayata geçirilmiş, her muhtarımızın bu sistem üzerinden online olarak taleplerini iletmesi sağlanmış, taleplerin etkin şekilde takibi ve sonuçlandırılması için İlgili birimler kurulmuş ve kadro tahsisi sağlanmıştır. Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimizde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü kutluyor. Bu anlamlı günün halkımıza görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diler, ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyor hayatta kalan diğer görev yapmış muhtarlarımıza da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

KARABÜK

18 Ekim 2019 Cuma

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