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Karabük’te muhtarlar günü kutlandı

İHA

Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Karabük’te muhtarlar günü kutlandı

Karabük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.
19 Ekim Muhtarlar Günü Kent Meydanında düzenlenen programa Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berke, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, Karabük Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Enver Kemik, meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda muhtar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Çelenk sunumunun ardından konuşan Karabük Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, 15 Temmuz darbe girişiminde ve Barış Pınarı Harekatında hayatını kaybeden muhtarları andıklarını ifade etti.
Özen muhtarlığın geçmişi hakkında bilgi verirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, teşekkür etti.
Konuşmaların ardından program sona erdi.

KARABÜK

18 Ekim 2019 Cuma

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