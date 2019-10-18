Esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı

Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından düzenlenen program dâhilinde Barış Pınarı Harekâtı ve harekâta katılan Mehmetçik’e destek amacı ile Cuma Pazarında ki esnaflara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Programa Karabük Valisi Sayın Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Yapılan protokol konuşmalarının ve duanın ardından Karabük Valisi Sayın Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara ve protokol üyeleri tarafından Cuma Pazarındaki esnaflara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

KARABÜK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

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