Türkiye Off-road şampiyonasına Karabük’ten ekip katılıyor

Adapazarı’nda 1920 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak yarışmasına Karabük’ten de bir ekip katılıyor.

Adapazarı Korucukta gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan Türkiye OffRoad Şampiyonası 4. Ayak yarışmasında Karabük’ü KARDOFF Kulübünden Mehmet Vurulmuş ve Mehmet Gözetleyen temsil edecek. 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 12:30'da ve 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 11:00'da başlayacak olan 2 günlük mücadele, Korucuk Mevkii Vakıfkent Toki İlköğretim Okulu arkasında yer alan offroad parkurundan gerçekleştirilecek.

Tecrübeli pilot Mehmet Vurulmuş, hedeflerinin 2 gün sürecek olan yarışlarda iyi derece yapmak olduğunu söyleyerek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Şampiyonanın genel klasmanında ilk üç içinde hedefinde olduklarını kaydetti.

KARABÜK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

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