Safranbolu’da yıldırımlar geceyi aydınlattı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, akşam üzeri başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırımlar da geceyi aydınlattı. Yıldırımlar, görsel şölen oluştururken o anlat objektiflere yansıdı.

KARABÜK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.