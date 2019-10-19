Yeni akım: Safran Çoluk çocuk safran tarlasına akın etti 3. Safran Festivali kapsamında yapılan "safran hasadı"nda 7'den 70'e herkes fotoğraf çektirdi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3. Safran Festivali kapsamında "safran hasadı" etkinliği düzenlendi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 20 dönümlük safran üretim çiftliğinde yapılan safra hasadı etkinliğinde, 7'den 70'e herkes tarlaya akın ederek hem fotoğraf çektirdi hem de safran hasadı yaptı. Safran tarlasına giren vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Son yıllarda yeni akım haline gelen safran tarlaları yerli ve yabancı binlerce kişiyi çekerken, ilçenin turizmine de önemli katkı sunmaya başladı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, müdürlük olarak safran ve safran tarımına yoğun bir ağırlık verdiklerini söyledi. Safranın Safranbolu’da belli bir konuma gelmesinde bütün üreticilerin emeklerinin gayretiyle olduğunu ifade eden Ayvalık, "3 yıldır rutin olarak hasat etkinliği kutlanıyor, geleneksel hale geldi. Önceleri küçük tarla halinde yapıyorduk ama şuanda büyük organizasyonlarla 3 günlük süren bir hasat şenliği, bir festival havasında yürütülmesi hakikaten güzeldir. Şuana kadar 2 tane büyük proje uyguladık. Bu projeler sonucunda bazı değerleri Safranbolu’ya kattık. Özellikle safran ekim, hasat ve sellektör makinaları bunun için çok çok önemlidir. Küçükte olsa ArGe çalışmalarımız oldu" dedi.



Hedef 20 kilo

Geçit Kuşağı ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile güzel çalışmalar yaptıklarını aktaran Ayvalık, şunları kaydetti:

"Burada safranın üretiminden hasadına kadar bütün aşamalarını bir iş planı haline getirdik. Bizim için önemliydi. Bu yaptığımız çalışmaları kitap haline getirdik. Safran tarımı ile ilgili iki tane çok güzel kitapçığımız var. Burada da görüyoruz, özellikle hafta sonları, 15 Kasım'a kadar yoğun bir turist çeken bölge. Özellikle Japonya ve o bölgeden geliyorlar. Bu kitapçıkta İngilizce'nin yanında Japonca’ya da yer verdik."

Safranda ekolojik durumla hasadın doğru orantılı olduğunu vurgulayan Ayvalık, "Biz belki geçte olsa yağışları aldık. Almaya da devam ediyoruz. Tabi bu yağışların uzun vadeli olmasını arzu etmiyoruz. Şayet güneşli gün sayımız yeterli düzeyde olursa bu sene 20 kilogram safran almayı hedefliyoruz. Bu rakamın 17 kilogramın altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Safranlı lokum kazanın kaynatıldığı etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Dünyanın en pahalı baharatı: Safran

İlçede 18 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, 30 bin lirada satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor. Ağustos ayında ekimi yapılan ve ekimkasım aylarında hasadı yapılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 1530 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, turistlerin ilgi odağı oldu. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turistler safran tarlalarına gelerek, hasat yapıp, fotoğraf çektiriyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu, safran tarlalarıyla turizmde yeni bir destinasyon kazandı.

KARABÜK 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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