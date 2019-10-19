Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı

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Karabük'te gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Taner Tuncer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na davet edildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 7 hakem ve 16 yardımcı hakem Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 21 Ekim27 Ekim 2019 tarihleri arasında birçok farklı konuda eğitim alacak.

KARABÜK 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

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