Otomobilinin kundaklandığını iddia etti

KARABÜK'te, 3 katlı binanın önünde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken Batucan İpek (18), hurdaya dönen otomobilini kundakladığını iddia ettiği kişi hakkında şikayetçi oldu.

Yangın, dün gece Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın önünde park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Vatandaşlar alev topuna dönen otomobili görünce itfaiyeye ihbarda bulundu. Gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batucan ipek, otomobilini kundakladığını iddia ederek şikayetçi oldu. Batucan İpek, "Saat 04.00 sıralarıydı ve ben uyuyordum. Komşum kapıyı tıklayıp uyandırarak otomobilimin yandığını söyledi. Uyku sersemiyle pencereden baktım. Büyük bir ateş vardı, ev yanıyor zannettim. Kapıyı dolanıp baktığımda otomobilim yanıyordu. Çeşme hortumuyla söndürmeye çalıştık" dedi.

Yaklaşık 5 ay önce takas yoluyla otomobili satın aldığı kişi ile 1 ay önce tartışma yaşadığını belirten İpek, "Otomobilin içine benzin dökülmüş. Bu normal bir yanma değil. Araçlarımızı takas ettik. Otomobili beğenmeyip kendi otomobillerini geri istediler. Bizde vermeyince aramızda kavga çıktı. Hatta halen daha onlarla otomobil yüzünden mahkemeliğiz. Böyle bir karara varmışlar herhalde. Otomobilimizi yaktılar" diye konuştu.



KARABÜK 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:34

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