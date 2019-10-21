Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okumayazma kurslarına katılan kursiyerlere kitap hediye etti.

Karabük Belediyesi sosyal yaşam merkezlerinde başlatılan okumayazma kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Berker, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin okumayazma kursları üzerinde hassasiyetle durduğunu söyledi.

Berker, "Okumayazma kurslarına 1 kişi dahi başvurmuş olsa sınıf açıyoruz. Kursiyerlerimizin çok istekli ve heyecanlı olduklarını gördük. Çeşitli sebepler ile okumayazma bilmeyen vatandaşlarımıza sosyal yaşam merkezlerimizde kurslarımız özverili bir şekilde devam ediyor. Verilen kurslarda gördüğümüz tablo bizi çok mutlu ediyor" dedi.

KARABÜK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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