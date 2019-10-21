Karabük'te kaçak içki operasyonu

Karabük'te yapılan kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, 99 adet kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Ekipler yaptıkları operasyonda kaçak içki satışı yaptığı yönünde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda S.K. ve B.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, piyasa değeri 24 bin 400 lira civarında olduğu değerlendirilen 99 adet kaçak içki ile 4 adet kuru sıkı tabanca ve 27 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARABÜK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:35

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