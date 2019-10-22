Safranbolu'da öğrenci servis araçları denetlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servis araçları ve sürücüleri denetlendi.

Safranbolu ilçesinde, 20192020 eğitimöğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla taşımalı eğitim kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından araçların ve sürücülerin belgeleri, araç içi temizliği, ilk yardım çantası, yangın söndürme aparatları, emniyet kemerleri ve benzeri kontroller gerçekleştirildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ülkenin geleceği olan çocukların okullara emniyetli ve huzurlu bir şekilde taşınmalarının önemli olduğunu söyledi.

Gümüş, ailelerin çocuklarının güvende olduğunu hissetmelerinin mutluluk verici olduğunu olduğunu, belirli periyotlarla denetimlerin devam edeceğini, denetimde görev alan yönetici ve personele işini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan servis şoförlerine, emniyet ve jandarma mensuplarına teşekkür etti.

KARABÜK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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