Özel çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti

Safranbolu Hasan Gemici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Müdürlüğünün gerçekleştirdiği eğitimlerin özellikle yangına ilk müdahalede etkinli olacağını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara yönelik eğitim çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Müdürlük personeli tarafından çocuklara yangın anında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale gibi teknik bilgileri uygulamalı olarak verildiğini ifade eden Köse, "Özel çocuklarımızı topluma kazandırmak ve hayatlarını daha rahat idame ettirebilmek adına çeşitli çalışmalar projeler üretiyoruz. Safranbolu Belediye ailesi olarak evlatlarımızın eğitimlerine önem verdiğimiz kadar, onların sosyal yaşantılarını da düşünüyoruz. Yine bununla birlikte çocuklarımız bir yandan eğitim alırken bir yandan da hoşça vakit geçiriyorlar. Bu vesile ile özel çocuklarımızın eğitimlerinde önemli efor sarf eden aileleri ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, bu tür eğitimlere devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

KARABÜK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.