Kanser hastası kız için 3 saate 25 bin TL toplandı

Karabük’te kanser hastası kız çocuğu için gerekli olan ameliyat parası 3 saat içerisinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre lenf kanseri ve mikrosefali hastalığı bulunan 8 yaşındaki Sahra İrem Erişoğlu’ndan özel hastanede ameliyat olması için 12 bin TL istendi. Maddi olarak zor durumda olan aileye yardım için Yenice ilçesinde gençler tarafından sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede yayılan yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Ameliyat için gerekli olan 12 bin TL için yaklaşık 3 saat içerisinde 25 bin TL yardım toplanıldığı öğrenildi.

KARABÜK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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