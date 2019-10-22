KBÜ Safranbolu MYO'nun temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KBÜ Safranbolu MYO'nun temeli atıldı

İHA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

KBÜ Safranbolu MYO'nun temeli atıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.
KBÜ'nün Safranbolu ilçesinde bulunan eski rektörlük konutunun yerine inşa edilecek KBÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulunun inşaatı için temel atma töreni düzenlendi. Törenine; Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iş adamı Şefik Dizdar, protokol üyeleri, akademikidari personel, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Vali Yardımcısı Gürel, Safranbolu ve Karabük'e hayırlı olmasını diledi.
50 gündür Karabük'te Vali Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade eden Gürel, "En çok duyduğum isim Şefik Dizdar. Ne kadar güzel bir iş varsa hep onun adı geçiyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel eseri yine onun sayesinde yapıp öğrencilerimize kazandıracağız. Safranbolu ve Karabük'e hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Şefik Dizdar'ın Safranbolu aşığı birisi olduğunu söyledi.
Üniversite olarak kendilerinin de bu aşkı değerlendirdiğini aktaran Polat, "Bundan yaklaşık bir yıl önce böyle bir öneride bulunduk, o da seve seve kabul etti. Biz sadece üniversite olarak ne istediğimizi söyledik. Daha sonra Safranbolu'nun göz bebeği olacak bir proje konuldu önümüze. Bittiği zaman hepimiz bunu göreceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu marka ilçe için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Üç buçuk yıl önce bu ilçe güzel bir butik üniversiteyi hak ediyor demiştim, Safranbolu Sanat Üniversitesi diye. Bunun için de yerel düzeyde çabalar olduğunu biliyorum. Bu hayalin bir gün gerçek olacağını düşünüyor ve bu ilçeye güzel bir sanat üniversitesi kurulacağını ümit ediyorum. Bu bina da o üniversitenin bir binasına dönüşecek inşallah. Hayırlı olsun temennisiyle katılımlarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de bugünün çok özel ve anlamlı bir günde olduğunu kaydetti.
Sıradan bir temel atma töreni olmadığı için önemsediğini vurgulayan Köse, şunları belirtti:
"Şefik Bey'e bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Safranbolu elbette çok kıymetli bir şehir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde nadir kentlerden biri. Rektörümüz, Sanat Üniversitesinden bahsetti. Bu bizim de hayalimiz, inşallah kısa bir süre içinde olur. Biz bu konuda Rektör hocamla da neler yapabiliriz diye görüşüyoruz. En kısa sürede de Sanat Üniversitesini Safranbolu’ya kazandırmak istiyoruz. Kendimi şanslı görüyorum. Nedeni de göreve geldiğimden itibaren hep eğitim kurumlarının temel atma töreni yapılıyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. İletişim Fakültesinin yakında olacak temel atma töreninde de bir araya geleceğiz. O da Türker İnanoğlu Bey tarafından yapılıyor. Aynı zamanda çok yakında Kültür Merkezi de Şefik Bey tarafından yapıldı. Safranbolu’ya hizmet eden ve Safranbolu aşığı herkese çok teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek KBÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı.
KBÜ Rektörlük konutu ve Safranbolu MYO atölyelerin bulunduğu alana inşa edilecek Safranbolu Meslek Yüksekokulu, bin metrekare kapalı alan ve 4 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip. Bina içerisinde bilgisayar laboratuvarı, 17 derslik, 3 çizim sınıfı 70 kişilik konferans salonu 34 eğitmen odası olmak üzere toplam 5 katta 20202021 Akademik Yılında öğrencilere ve akademisyenlere hizmet vermeye başlayacak.

KARABÜK

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenice fotoğraf maratonu ve kısa film yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Yenice fotoğraf maratonu ve kısa film yarışması ...
Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar
YEREL HABERLER Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını ...
Bağışlanan organları hastalara umut olacak
YEREL HABERLER Bağışlanan organları hastalara umut olacak
Kanser hastası kız için 3 saate 25 bin TL toplandı
YEREL HABERLER Kanser hastası kız için 3 saate 25 bin TL toplandı
Uzun, “Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız”
YEREL HABERLER Uzun, “Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni ...
Özel çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Özel çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti
Safranbolu'da öğrenci servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Safranbolu'da öğrenci servis araçları denetlendi
Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı
YEREL HABERLER Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı
AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret
Türkiye uzun menzil radarda dışa bağımlılıktan kurtulacak ASELSAN Radar Sistemleri Direktörü Mustafa Akkulu: “Yeni hedeflerimiz arasında ülkenin uzun menzil hava sahasının korunmasında dışarıdan kaynaklı tüm radarlardan kurtulmak var"
YEREL HABERLER Türkiye uzun menzil radarda dışa bağımlılıktan ...
Bostanbükü yolu bakım ve genişleme bekliyor
YEREL HABERLER Bostanbükü yolu bakım ve genişleme bekliyor
Halı silkelerken balkondan düşen, Fatih Kayalı dehşet anlarını anlattı
YEREL HABERLER Halı silkelerken balkondan düşen, Fatih Kayalı dehşet ...
Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü
YEREL HABERLER Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü
KARDEMİR'de dijital dönüşüm KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: "Faaliyetlerine bu yıl başlayan Ar-Ge merkezimizin çalışmaları ile süreçlerimizde önemli inovasyon ve katma değer elde etmeyi hedefliyoruz"
YEREL HABERLER KARDEMİR'de dijital dönüşüm KARDEMİR Genel Müdürü ...
Vali Gürel esnafla buluştu
YEREL HABERLER Vali Gürel esnafla buluştu
Karabük'te kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Karabük'te kaçak içki operasyonu
Coğrafi işaretli ‘Eflani hindi bandırması' birincilik getirdi
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli ‘Eflani hindi bandırması' birincilik ...
Sevgi Üniversitesi’nde ilk ders fotoğrafçılık
YEREL HABERLER Sevgi Üniversitesi’nde ilk ders fotoğrafçılık
Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye
YEREL HABERLER Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye
Safranbolu'da çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Safranbolu'da çevre düzenlemesi
Ürkmezer'den yeni kaymakamlık binası sahasında inceleme
YEREL HABERLER Ürkmezer'den yeni kaymakamlık binası sahasında ...
Çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtıldı
Otomobilinin kundaklandığını iddia etti
YEREL HABERLER Otomobilinin kundaklandığını iddia etti
Şehir merkezinde saatlerce ayı aradılar
YEREL HABERLER Şehir merkezinde saatlerce ayı aradılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X