KBÜ Safranbolu MYO'nun temeli atıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

KBÜ'nün Safranbolu ilçesinde bulunan eski rektörlük konutunun yerine inşa edilecek KBÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulunun inşaatı için temel atma töreni düzenlendi. Törenine; Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iş adamı Şefik Dizdar, protokol üyeleri, akademikidari personel, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Gürel, Safranbolu ve Karabük'e hayırlı olmasını diledi.

50 gündür Karabük'te Vali Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade eden Gürel, "En çok duyduğum isim Şefik Dizdar. Ne kadar güzel bir iş varsa hep onun adı geçiyor. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel eseri yine onun sayesinde yapıp öğrencilerimize kazandıracağız. Safranbolu ve Karabük'e hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Şefik Dizdar'ın Safranbolu aşığı birisi olduğunu söyledi.

Üniversite olarak kendilerinin de bu aşkı değerlendirdiğini aktaran Polat, "Bundan yaklaşık bir yıl önce böyle bir öneride bulunduk, o da seve seve kabul etti. Biz sadece üniversite olarak ne istediğimizi söyledik. Daha sonra Safranbolu'nun göz bebeği olacak bir proje konuldu önümüze. Bittiği zaman hepimiz bunu göreceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu marka ilçe için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Üç buçuk yıl önce bu ilçe güzel bir butik üniversiteyi hak ediyor demiştim, Safranbolu Sanat Üniversitesi diye. Bunun için de yerel düzeyde çabalar olduğunu biliyorum. Bu hayalin bir gün gerçek olacağını düşünüyor ve bu ilçeye güzel bir sanat üniversitesi kurulacağını ümit ediyorum. Bu bina da o üniversitenin bir binasına dönüşecek inşallah. Hayırlı olsun temennisiyle katılımlarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de bugünün çok özel ve anlamlı bir günde olduğunu kaydetti.

Sıradan bir temel atma töreni olmadığı için önemsediğini vurgulayan Köse, şunları belirtti:

"Şefik Bey'e bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Safranbolu elbette çok kıymetli bir şehir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde nadir kentlerden biri. Rektörümüz, Sanat Üniversitesinden bahsetti. Bu bizim de hayalimiz, inşallah kısa bir süre içinde olur. Biz bu konuda Rektör hocamla da neler yapabiliriz diye görüşüyoruz. En kısa sürede de Sanat Üniversitesini Safranbolu’ya kazandırmak istiyoruz. Kendimi şanslı görüyorum. Nedeni de göreve geldiğimden itibaren hep eğitim kurumlarının temel atma töreni yapılıyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. İletişim Fakültesinin yakında olacak temel atma töreninde de bir araya geleceğiz. O da Türker İnanoğlu Bey tarafından yapılıyor. Aynı zamanda çok yakında Kültür Merkezi de Şefik Bey tarafından yapıldı. Safranbolu’ya hizmet eden ve Safranbolu aşığı herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek KBÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı.

KBÜ Rektörlük konutu ve Safranbolu MYO atölyelerin bulunduğu alana inşa edilecek Safranbolu Meslek Yüksekokulu, bin metrekare kapalı alan ve 4 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip. Bina içerisinde bilgisayar laboratuvarı, 17 derslik, 3 çizim sınıfı 70 kişilik konferans salonu 34 eğitmen odası olmak üzere toplam 5 katta 20202021 Akademik Yılında öğrencilere ve akademisyenlere hizmet vermeye başlayacak.

KARABÜK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:36

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