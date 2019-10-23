Yenice Emniyet Amiri göreve başladı

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Karabük’ün Yenice ilçesinde Emniyet Amir vekili Cumaali Öztekin’in Erzincan iline tayin olmasıyla boşalan Yenice Emniyet Amirliği’ne Komiser Yardımcısı Fatih Ceriyan atandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Yenice Emniyet Amir vekilliğine atanan Ceriyan, ilçedeki görevine başladı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görev alan Ceriyan,2016 yılından buyana Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapıyordu.

Yenice Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Fatih Ceriyan, “ Yenice şirin, sakin ve huzurlu bir ilçe. Huzurlu bir ilçede göreve başlamaktan mutluluk duyuyorum. Yenice Emniyet Amirliği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. İlçede bulunan güven ve huzur ortamını artırmak için polisvatandaş işbirliği içerisinde ilçeye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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