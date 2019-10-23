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Karabük’te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu

İHA

Karabük'te Narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük’te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu

Karabük’te Narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.G. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine evine operasyon düzenledi. Narkotik timlerince düzenlenen operasyon kapsamında şahsın ikametinde yapılan aramalarda 27.5 Gr sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi 4 adet yeşil reçeteye tâbi Neurotin tablet ile birlikte kaçak içki yapımında kullanılan maddeler ve kaçak içkinin yanı sıra, ikisi kullanılmış 9 adet dolu toplam 11 adet 5 litrelik beyaz renkli bidon içerisinde etil alkol, 4 adet dolu 0,5 ml pet şişe içerisinde viski, alkol yapımında kullanılan kit, 475 gr kristalize madde ile birlikte 17 adet G3, 23 adet M16 ve bir adet Bixi mermisi ele geçirildi.
A.G isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde temin ve ticareti (TCK 188) ile, 5607 SKM ve 6136 SKM suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyette ifadesi alınan A.G. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

KARABÜK

23 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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