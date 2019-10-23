Vali Gürel, Yenice'de muhtarları dinledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ile Yortan Beldesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, kurum müdürleri, Yenice ile Yortan Beldesindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri kendi kurumlarını ilgilendiren konularda Yeniceli mahalle ve köy muhtarlarımız sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler.

Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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