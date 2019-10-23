PTT 179 yaşında

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 179. Kuruluş yıldönümünü kutluyor.

İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT, 179.’uncu yılında bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT, 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor.

179. kuruluş yıldönümünü Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlayan PTT Teşkilatı, Karabük’te de bir dizi kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Kutlama etkinlikleri kapsamında bir basın toplantısı düzenleyen Karabük PTT Başmüdürü Şükrü Elmas, PTT teşkilatının geçmişi ve Karabük’te günümüzde gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgiler verdi.

1840 yılında bir posta nezareti olarak kurulan ve bugün iki asra yakın geçmişi ve tecrübesi ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan PTT A.Ş.’nin, insan odaklı anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artırdığını ifade eden PTT Başmüdürü Şükrü Elmas “43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile büyük bir aile olan PTT teşkilatı, inovasyon, ARGE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, vatandaşların refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini gerçekleştiren Teşkilatımız, ‘Gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olunmak’ ilkesiyle çalışmalarına devam etmektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en köklü kurumlarında biri olarak, her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT büyüyor, güçleniyor ve bir dünya markası olmaya devam ediyor.” dedi.

Karabük PTT teşkilatının çalışmaları hakkında da bilgiler veren Elmas, “PTT Anonim Şirketi olarak Karabük’te 5 PTT Merkez Müdürlüğü, 13 Şube ve 2 acente olmak üzere 20 işyerinde 154 personel ve 37 araçla hizmetlerini sunmaktadır. Bu hafta itibariyle Karabük merkezde kendi yeni binamızda hizmet vermeye başladık. Ayrıca bu yıl içerisinde Safranbolu Kıranköy’de ve Karabük Aydınlıkevler semtinde yeni modern şubeler açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki günlerde Üniversitemiz bünyesinde 7/24 kargomat hizmeti sunmak için çalışmalarımız devam ediyor.

PTT olarak müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli hizmet sunmanın gayreti içindeyiz.

Bu vesile ile 179 yıl içerisinde PTT’de çalışmış, emek vermiş olanlardan vefat edenlere Allah’tan rahmet, halen çalışan veya emekli olan PTT mensuplarına da sağlık ve afiyet diliyorum. 179’uncu yılımız kutlu olsun.” şeklinde konuştu.

PTT Başmüdürü Şükrü Elmas bilgilendirme toplantısının ardından, PTT Karabük Merkez Müdürlüğünde edevlet şifresi almak üzere 179’uncu numarayı alan Yasemin Bayram Kalaz isimi müşteriye 179’uncu kuruluş yıldönümü anısına hediye takdim etti.

PTT Teşkilatının kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında PTT Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas, Şube Müdürlerinden oluşan bir heyet, Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Gürel’e çalışmalar hakkında kısa bilgiler veren Başmüdür Elmas, daha sonara kuruluş yıldönümü anısına Vali Fuat Gürel’ hediye takdim etti.

KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.