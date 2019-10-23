Safranbolu'da yol yapım ve onarım çalışması

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol bakım, yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kar yağışından önce planlanan çalışmaları tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Hazırlanan program dahilinde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Köse, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı Asfalt Şantiye Şefliği ekiplerimiz büyük bir özveri ve azim ile kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Amacımız kış dönemine girmeden önce yollarda ve kaldırımlarda devam eden çalışmaları tamamlamak. Belediye olarak ilçemize en güzel ve en kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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