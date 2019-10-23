Elif Güneri'nin hedefi altın madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elif Güneri'nin hedefi altın madalya

İHA

Rusya'nın Ulan Ude kentinde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazanan ve kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu bulunan Elif Güneri, hedefinin Dünya Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.
Milli boksör Elif Güneri, antrenörü Baykan Arslan ile birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Başkan Vergili, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Elif Güneri'nin çok iyi bir sporcu olduğunu ifade eden Vergili, "Ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Elif Güneri kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Daha uzun yıllar spora devam ederek, şehrimizi ve Türkiye'yi temsil edeceğine inanıyorum. İnşallah genç arkadaşlarımızda Elif Hanım'ı örnek alacaktır. Bu hususta da belediyemiz ve meclis üyelerimiz çok duyarlı davrandılar. Elif Hanım'ın ismini yaşatmak ve ufakta olsa ödül vermek sureti ile destek olup onurlandırmaya çalıştık" dedi.
Dünya ikincisi Elif Güneri ise, "Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Hedefim her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir. Kariyerimde Avrupa Şampiyonluğu, 3 tane dünya 3'üncülüğü vardı. Şimdi de Dünya 2'cisi oldum. Daha çok çalışıp Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi bu. Daha çok çalışıp Karabük'e altın madalyayı getirmek istiyorum" diye konuştu.
Karabük Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Belediye Başkanı Vergili, dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu Elif Güneri'yi 5 adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

KARABÜK

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel çocuklardan safran hasadı
YEREL HABERLER Özel çocuklardan safran hasadı
Kaçak içki satışı yapan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak içki satışı yapan şüpheli gözaltına alındı
Emniyet müdüründen çocuklara yaya geçidi uyarısı
YEREL HABERLER Emniyet müdüründen çocuklara yaya geçidi uyarısı
Safranbolu'da yol yapım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER Safranbolu'da yol yapım ve onarım çalışması
Safranbolu'da temizlik çalışması
YEREL HABERLER Safranbolu'da temizlik çalışması
Polislerden çocuklara çanta ve kitap
YEREL HABERLER Polislerden çocuklara çanta ve kitap
PTT 179 yaşında
YEREL HABERLER PTT 179 yaşında
Vali Gürel, Yenice'de muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Vali Gürel, Yenice'de muhtarları dinledi
Karabük’te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Karabük’te uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonu
Yenice Emniyet Amiri göreve başladı
YEREL HABERLER Yenice Emniyet Amiri göreve başladı
Çelik işçisinin 'Çocukla çocuk ol' projesi
YEREL HABERLER Çelik işçisinin 'Çocukla çocuk ol' projesi
Yenice fotoğraf maratonu ve kısa film yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Yenice fotoğraf maratonu ve kısa film yarışması ...
Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar
YEREL HABERLER Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını ...
KBÜ Safranbolu MYO'nun temeli atıldı
YEREL HABERLER KBÜ Safranbolu MYO'nun temeli atıldı
Bağışlanan organları hastalara umut olacak
YEREL HABERLER Bağışlanan organları hastalara umut olacak
Kanser hastası kız için 3 saate 25 bin TL toplandı
YEREL HABERLER Kanser hastası kız için 3 saate 25 bin TL toplandı
Uzun, “Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız”
YEREL HABERLER Uzun, “Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni ...
Özel çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Özel çocuklar itfaiyeyi ziyaret etti
Safranbolu'da öğrenci servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Safranbolu'da öğrenci servis araçları denetlendi
Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı
YEREL HABERLER Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı
AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatından muhtarlara ziyaret
Türkiye uzun menzil radarda dışa bağımlılıktan kurtulacak ASELSAN Radar Sistemleri Direktörü Mustafa Akkulu: “Yeni hedeflerimiz arasında ülkenin uzun menzil hava sahasının korunmasında dışarıdan kaynaklı tüm radarlardan kurtulmak var"
YEREL HABERLER Türkiye uzun menzil radarda dışa bağımlılıktan ...
Bostanbükü yolu bakım ve genişleme bekliyor
YEREL HABERLER Bostanbükü yolu bakım ve genişleme bekliyor
Halı silkelerken balkondan düşen, Fatih Kayalı dehşet anlarını anlattı
YEREL HABERLER Halı silkelerken balkondan düşen, Fatih Kayalı dehşet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X