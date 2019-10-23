Elif Güneri'nin hedefi altın madalya

Rusya'nın Ulan Ude kentinde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazanan ve kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu bulunan Elif Güneri, hedefinin Dünya Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Milli boksör Elif Güneri, antrenörü Baykan Arslan ile birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Vergili, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Elif Güneri'nin çok iyi bir sporcu olduğunu ifade eden Vergili, "Ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Elif Güneri kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Daha uzun yıllar spora devam ederek, şehrimizi ve Türkiye'yi temsil edeceğine inanıyorum. İnşallah genç arkadaşlarımızda Elif Hanım'ı örnek alacaktır. Bu hususta da belediyemiz ve meclis üyelerimiz çok duyarlı davrandılar. Elif Hanım'ın ismini yaşatmak ve ufakta olsa ödül vermek sureti ile destek olup onurlandırmaya çalıştık" dedi.

Dünya ikincisi Elif Güneri ise, "Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Hedefim her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir. Kariyerimde Avrupa Şampiyonluğu, 3 tane dünya 3'üncülüğü vardı. Şimdi de Dünya 2'cisi oldum. Daha çok çalışıp Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi bu. Daha çok çalışıp Karabük'e altın madalyayı getirmek istiyorum" diye konuştu.

Karabük Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Belediye Başkanı Vergili, dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu Elif Güneri'yi 5 adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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