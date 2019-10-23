Kaymakam Ürkmezer'den köy ziyaretleri

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, köylerdeki istekleri, talepleri dinlemek, sorunlara yerinde müdahale etmek üzere vatandaşla buluşma, halk toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretler sırasında, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ayhan Öztekin ve daire amirleri eşlik etti.

Sırası ile Alören, Pelitören ve Davutobası köylerini ziyaret eden Ürkmezer, köy defterlerini imzaladıktan sonra muhtarlardan köyleri ile ilgili sorunları dinlerken, köylülerin taleplerini de ayrı ayrı not aldırarak ilgili müdürlüklere talimat verdi.

Kaymakam Ürkmezer, "Bu ziyaretlerin amacı köylerimize hizmetin en iyisini ve en kalitesini götürmek ve en önemlisi de vatandaşlarımızın bu hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamaktır. Bizler muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda ve programlarda sık sık biraya gelmekteyiz fakat sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde devletimizin yatırımlarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmekle beraber, çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaştığını görüyoruz. Bizler de edindiğimiz tecrübeler, yerinde ve zamanında yönetişim uygulamalarımızla vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıyoruz. Köylerimizdeki tarım ve hayvancılık adına yapılan faaliyetleri de yakından takip ediyoruz, devletimizin sunduğu imkanlar ve yatırımlar doğrultusunda üreticilere de gereken desteği veriyoruz" dedi.

Kaymakam Ürkmezer, Pelitören köyündeki Şehit Jandarma Er Halil Gözlemeci'nin kabrini ziyaret ettikten sonra, köylerdeki yaşlı büyüklerle özel olarak ilgilendi.

KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.