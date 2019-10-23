Posbıyık'tan Başkan Vergili'ye ziyaret

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Zonguldak'ın Ereğli içesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Vergili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Posbıyık'a teşekkür etti.

Posbıyık da kendisini kabul etmesinden dolayı Vergili'ye teşekkür ederek, yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini, takdirle karşıladıklarını kaydetti.



KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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