Koşarak apartman bahçesine atladığı o anlar kamerada

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KARABÜK'te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayan Yusuf Y. (23) yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Cadde´de meydana geldi. Yusuf Y., caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Y.´yi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Yusuf Y.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Yusuf Y.´nin atlama anını cep telefonuna kaydettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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