Yoldan çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

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KarabükKastamonu Karayolunda meydan gelen trafik kazasında yoldan çıkan kamyon yan yatarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük Kastamonu Karayolu Akören köyü yol ayrımında meydana geldi. İ. B. (50) idaresindeki 81 AAR 784 plakalı kamyon Karabük istikametine seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağındaki su kanalına düşen kamyon devrilerek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü İ.B ile yanında bulunan R.K (35) yaralanırken, kasada bulunan çuvallar ise etrafa yayıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

KARABÜK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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