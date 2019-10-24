Öğrencilerden Mehmetçiğe bağış

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Karabük'te öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulundu.

Merkezde bulunan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ve Mevlânâ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulundu. Öğrenciler yaptıkları bağışın dekontunu Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Altın eşliğinde Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Gökay Yıldız’a teslim ettiler.

KARABÜK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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