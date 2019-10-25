Safranbolu'da "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve ülke genelinde 11.11.2019 günü saat 11.11’de 11 milyon fidanın toprakla buluşması etkinliği kapsamında koordinasyon toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Emniyet Müdürü Osman Gül, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın ile ilgili birim müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, Tarım ve Orman Bakanlığınca programlanan ve tüm Türkiye’de 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlayacak olan böyle önemli bir etkinlikte Safranbolu ilçesi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Safranbolu'da üç ayrı noktada yaklaşık 20 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını ifade eden Ürkmezer, "Ovacuma ve Yazıköy'de iki ayrı noktaya yaklaşık 10 bin adet çeşitli tipteki fidanları dikeceğiz. Ayrıca Bartın yolu üzerindeki Beştepeler alanında 10 bin lavanta fidanını toprakla buluşturarak bu alanda bir lavanta bahçesi oluşturacağız. Safranbolu'nun daha yeşil hale gelmesi için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte göstereceğiz. Nasıl ki, yeşili korumamız gerekiyorsa yeni yeşil alanlar da oluşturmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığımız 'Çocuklar ve Fidanlar Büyüyor' projesi ile oluşturduğumuz alanda yaklaşık 30 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yine Orman İşletme Müdürlüğümüzce ihtiyaç olan alanlarda fidan dikimi gerçekleştirilmektedir. 11 Kasım 2019 günü bütün hemşehrilerimizi fidan dikim alanına bekliyoruz" dedi.

KARABÜK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.