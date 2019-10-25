KBÜ'nün akademik heyetinden Çin çıkarması

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) 6 kişilik akademik heyet, raylı sistemler ve karayolu araçları üretiminde dünyada söz sahibi kuruluşlardan olan Çinli demir yolu şirketi CRRCMNG ile yapılan protokol kapsamında Çin'e gezi düzenledi.

Raylı sistemler ve karayolu araçları üretiminde dünyada söz sahibi kuruluşlardan CRRC Zhuzhou Locomotive ile geçen yıl protokol imzalayan Karabük Üniversitesi, Çin ile olan ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor. KBÜ rektörlüğünce 6 kişiden oluşan akademik heyet, CRRCMNG firmasıyla Ekim 2018’de imzalanan “ARGE işbirliği protokolü” kapsamında ve firmanın davetiyle Çin’e bir gezi gerçekleştirdi.

KBÜ’lü akademisyenler söz konusu gezi kapsamında; CRRC Zhuzhou Locomotive fabrikasının taşıt üretim hatları, test ve sertifikasyon üniteleri gibi pek çok biriminde incelemelerde bulundu.

Heyet, CRRC tarafından düzenlenen Çin ve diğer ülkelerden uzman mühendisler ve akademisyenlerin yer aldığı Demiryolu Endüstrisi Forumu’na da katıldı. Forumda, KBÜ’yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar "Yüksek Hızlı Raylı Sistemlerde Kullanılan Ekipmanların Yorulma Ömürlerinin İyileştirilmesi" (Fatigue Improvement of HighSpeed Railway Components) başlıklı sunum yaptı.

Akademik heyet Çin gezisi kapsamında ayrıca "China International Rail Transit & Equipment Manufacturing Industry Exposition" fuarını da gezerek, katılımcı raylı sistem üreticisi firmalar ve raylı sistemlerle ilgili akademik katılımcılar ile iş birliği görüşmelerinde bulundu. Forum katılımcılarından olan Birmingham Üniversitesi Raylı Sistemler Araştırma Merkezi ve UKRRIN Direktörü Prof. Clive Roberts ile de görüşen heyet, iki üniversite arasında yapılacak iş birliği konusunda görüş birliğine vardı.

Heyet son olarak Hunan eyaleti Kent Konseyi Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Wen ile de bir araya geldi. Öte yandan, Zhuzhou kentinin yazılı ve görsel basınına röportaj veren KBÜ heyeti, CRRC MNG ile KBÜ arasındaki iş birliğini tanıtarak önemini vurguladı.

KBÜ’nün 6 kişiden oluşan akademik heyetinde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp, Raylı Sistemler Mühendisliği Prog. Bşk. Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Akay, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sur, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Hüseyin Çetin ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kazım Yetik yer aldı.

KARABÜK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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