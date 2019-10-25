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KARDEMİR AR-GE Merkezi tescillendi KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: "Ana hedefimiz daha ...

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu tarafından 15 Nisan'da kurulan KARDEMİR ARGE Merkezi, iki aşamalı değerlendirme ve denetim süreci sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi.

KARDEMİR AR-GE Merkezi tescillendi KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: "Ana hedefimiz daha yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmek, şirketimizde bilim, yenilik ve teknoloji ekosisteminin her yönüyle geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamaktır"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu tarafından 15 Nisan'da kurulan KARDEMİR ARGE Merkezi, iki aşamalı değerlendirme ve denetim süreci sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi.
Toplam varlıkları bakımından Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan KARDEMİR, Türk çelik sektörüne yeni bir ARGE Merkezi daha kazandırdı. Eylül ayı itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de ArGe Merkezi belgesi verilen bin 195 firma listesine eklenen KARDEMİR ARGE Merkezi, Türk demirdemirdışı metal sektörünün 28’inci, Karabük’ün ise ilk ArGe Merkezi oldu.
KARDEMİR ARGE Merkezinin bakanlık onaylı ArGe Merkezi olarak tescil edilmesi üzerine bir değerlendirme yapan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, merkezin özelleştirme sonrası gerçekleştirdiği 2 milyar doların üzerindeki yatırımla üretim teknolojilerini yenileyip üretim kapasitelerini artırırken, ürün yelpazesini katma değeri yüksek ürünlerle çeşitlendiren ve kalite odaklı üretimi ile tüm paydaşlarının beklentilerini en üst düzeyde karşılayan, çevreye ve topluma duyarlı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında dünya klasmanında bir şirket olma hedefine doğru ilerleyen KARDEMİR'in en önemli itici gücü olacağını söyledi. Dünyada çok hızlı bir dönüşüm ve gelişim yaşandığını, bunun keskin ve yıkıcı bir rekabeti beraberinde getirdiğini aktaran Soykan, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmenin ancak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve ArGe çalışmaları ile mümkün olabileceğini kaydetti. KARRDEMİR ARGE Merkezi'nin temel amacının Cumhurbaşkanı tarafından "Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" vizyonu ile onaylanan ve ana ekseninde rekabetçi üretim ve verimliliğinde yer aldığı 20192023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde KARDEMİR’in stratejik hedefleri doğrultusunda özellikle otomotiv, savunma ve raylı sistemler sektöründe milli ürün üretmek ve bu ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Soykan, burada gelişecek inovasyon kültürünün hem KARDEMİR'e hem de Türk demir çelik sektörünün gelişimine katkı sunacağını belirtti. Soykan, "Bu merkez, sahip olduğu yetkin insan kaynağı ile birlikte dünyayı takip eden, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar için daha akılcı ve daha yenilikçi çözümler üreten, katma değeri daha yüksek ve daha ileri teknolojili ürünlere odaklanan, çalışmalarda elde edilecek olan bilgilerin kurumsal hafızaya aktarılmasını sağlayan, yeni işbirlikleri geliştiren, geleceğin teknolojilerine yatırımın kapılarını aralayan, girdi maliyetlerinde düşüş ve verimliliklerde artış sağlayacak projeler geliştiren bir merkez olacaktır. Ana hedefimiz daha yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmek, şirketimizde bilim, yenilik ve teknoloji ekosisteminin her yönüyle geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamaktır" dedi.
Ham maddeler ve demir üretim, çelik üretim ve döküm teknolojileri, haddeleme prosesleri, inovasyon projeleri, fikri haklar ve dökümantasyon olmak üzere 5 ana bölümle faaliyetlerine başlayan ve çelik kullanıcısı sektörlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yenilikçi çözümler sunacak olan KARDEMİR ARGE Merkezi’nin şu ana kadar yaklaşık 42 milyon lira bütçeli toplam 7 projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunduğu, aralarında Avrupa Birliği projeleri de bulunan 7 ayrı proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Merkez, Karabük Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi gibi üniversiteler ile Savunma Sanayi Başkanlığı, otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşları, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, ARUS Türkiye Konsorsiyumu, TOBB, İhracatçı Birlikleri gibi sektörel kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası farklı ArGe merkezleriyle de işbirliği yürütüyor.

KARABÜK

25 Ekim 2019 Cuma

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