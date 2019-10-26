Vali Gürel'den Safranbolu'da inceleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulunarak, Safran Aile Sağlığı Merkezi doktorlarını ziyaret etti.

İncelemelerine ilk olarak kısa süre önce temeli atılan ve 8 derslikli olarak hayırsever iş adamı Ali Baltacı tarafından yapılan Ali Baba İlkokulunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş’ten bilgi aldı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Safran Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret eden Gürel, ASM doktorları Korkut Eren ve Simge Özgüner'den vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Safranbolu ilçesinde gerçekleştirdiği incelemelerine 16 derslikli Harmanlar ve Kanuni Ortaokulu inşaatı ile devam eden Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2017 yılında yapılan analizler sonucunda depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan ve Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları başlatılarak ihale edilen ve yapımı devam eden Dedeoğlu Camisi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Yüceer ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel’e, Kaymakam Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş ve Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş eşlik etti.

KARABÜK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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