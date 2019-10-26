Restore edilen cami ibadete açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı İncekaya köyünde 1958 yılında yapılan İncekaya Köyü Camisi ve müştemilatı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Açılış törenine; Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, köy sakinleri ve davetliler katıldı.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, resmi süreçlerin bitmek üzere olduğunu ve İncekaya köyünün adının "Gayza" köyü olarak değiştirileceğini söyledi.

Bu güzel camiyi görmenin ve ibadet etmenin kendisine ayrı bir haz verdiğini ifade eden Gürel, "Bizim ecdadımız ahşap ve taşı beraber kullanmışlar. Yabancılarda mermeri görüyoruz ama mermerde bu kadar sıcaklık yok. Ahşap ve taş bizim kültürümüzün bir parçası ve bütün eserlerimizde o sıcaklığı görüyoruz. Cami içerisinde ibadet ederken müthiş bir huşu veriyor insana, yapanlardan Allah razı olsun. Sayın bakanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm Gayzalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi uhdesindeki tüm yapıları restore etmeye gayret gösterdiğini aktaran Gürel, şöyle konuştu:

"İlimizde de birçok eseri restore etti ve de restore etmeye devam ediyor. Bundan sonra ki süreçte de böyle önemli eserleri çocuklarımıza bırakabilmek adına ne gerekiyorsa devletimiz ve milletimiz adına sağlayacağız. Ecdadımızdan bizlere kalan kültür alt yapısının bir örneğini de burada görüyoruz. Safranbolu’da, Bulak köyünde, Yazıköy'de, Yörük köyde görüyoruz ve etrafımızdaki diğer köylerde görüyoruz. Aslında 'kültür başkenti' diyebileceğimiz bir bölge içerisinde bulunuyoruz. Atalarımız, ecdadımız bize çok güzel eserler bırakmışlar. Buraya 1 milyon turist geliyor. Bizim yaptıklarımızı değil ecdadımızın yaptıklarını görmek için geliyor. Bizim üstümüze düşende bu eserleri koruyarak geleceğe taşımak. Bu eseri de devletimiz ve milletimiz koruyarak geleceğe hazırlamış, ben huzurlarınızda tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de ecdadın güzel eserler bıraktığını belirtti.

Safranbolu'nun her şeyden önce kimliği ve geçmişiyle zengin olduğunu vurgulayan Güneş, "Ecdadımızın nakış nakış eserleriyle karşı karşıyayız. Turistler Safranbolu’ya bizim yaptığımız eserleri görmeye gelmiyorlar, ecdadımızın bize bıraktığı eserleri görmeye geliyorlar. Biz sanatı, mimariyi, güzel sanatları unuttuk. Sanata, estetiğe, mimariye önem vermeliyiz" diye konuştu.

KARABÜK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.