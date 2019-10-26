Vali Gürel, ASM ziyaretlerine devam ediyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu olan Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) gerçekleştirdiği ziyaretlerine Şirinevler Aile Sağlığı Merkezi ile devam etti.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Sağlık Hiz. Başkanı Uz. Dr. Sedat Özdemir’in eşlik ettiği Şirinevler ASM ziyaretinde Dr. Erkal Genişler, Dr. Sevim Genişler, Dr. Mustafa Atik ve Dr. Süleyman Çömez’den; koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmeti ile birlikte gebe, bebek, çocuk takipleri, aşılama, bağışıklık hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik erken tarama testleri ve takipleri, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi, rutin laboratuar tahlilleri ve ayrıca her türlü sağlık sorunları için danışmanlık hizmetleri gibi vatandaşlarımıza sunulan hizmetler hakkında bilgiler alan Vali Gürel, ASM doktorlarına ve görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Gürel daha sonra Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Ceylan’ı ofisinde ziyaret ederek Hürriyet Mahallesinin sorunlarını ve muhtarlık olarak azalar ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı ziyaretinin ardından mahalle esnafını ziyaret eden Vali Gürel, esnafa hayırlı işler dileyerek, bol, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

KARABÜK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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