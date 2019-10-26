TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bandırmaspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Bandırmaspor’a 30 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Egemen Artun xx, Kerem Yükünç xx, Yakup Bulut xx
Kardemir Karabükspor: Halit x, Arda Belen x, Tuğrul Yavaşçı xx, Emre Eser xx, Toykan Topuz x (Emre Işık dk. 83 ?), Fatih Tultak xx, Ömer Faruk Yılmaz x (Oğuz dk. 61 xx), Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervan xx, Batuhan Kurt xx
Bandırmaspor: Zülküf xxx, Rıza xxx, Birhan xx, Sinan xxx, Erkan x (Feyyaz dk. 46 xx), Hüseyin xxx, Onur xx, Benhur xxx (Ali Kucik dk. 70 xx), Rıdvan xx, İrfan xx (Doğan Can dk. 85 ?)
Goller: Hüseyin Bak (dk. 9), Sinan Akaydın (dk. 15), Benhur Keser (dk. 53) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Emre Sarı (Kardemir Karabükspor), Rıdvan Koçak, Feyyaz Belen (Bandırmaspor)
KARABÜK
26 Ekim 2019 Cumartesi
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