Kardemir Karabükspor - Bandırmaspor: 0-3

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STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Kerem Yükünç (xx), Yakup Bulut (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) Arda (x), Tuğrul (x), Fatih (x), Ömer(x) (Dk.61 Oğuz x), Berk (x), Emre Eser (x), Cihan (x), Abdullah( x), Toykan( x) (Dk.83 Emre Işık), Batuhan (x) BANDIRMASPOR: Zülküf( xx) Rıdvan (xx), Rıza (xx), Birhan (xx), Onur (xx), Erkan (xx) (Dk.46 Feyyaz x), Benhur (xxx) (Dk.70 Ali x), Berat (xx), Hüseyin (xxx), İrfan (xxx) (Dk.85 Doğan), Sinan(xxx)

GOLLER: Dk.9 Hüseyin, Dk.18 Sinan, Dk.53 Benhur (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Emre (Kardemir Karabükspor) Rıdvan, Feyyaz (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor sahasında Bandırmaspor´a 3-0 mağlup oldu.

9´uncu dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Erkan ortasına Hüseyin kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 0-1.

15´inci dakikada Berat, soldan arka direğe ortaladı. Sinan´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

53´üncü dakikada İrfan, soldan altıpasa doğru ortaladı. Benhur´un kafa vuruşunda top fileleere gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Bandırmaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

"GERÇEK DOST YARI YOLDA BIRAKMAZ"

Maç öncesi ise Bandırmaspor takım otobüsünün motor arızası nedeniyle yolda kalması üzerine Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, kulübün takım otobüsünü rakipleri için tahsis etti. Bunun üzerine Bandırmaspor Kulübü, Kardemir Karabükspor otobüsünden inen futbolcuların olduğu resmi koyup teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi:

"Gerçek dost yarı yolda bırakmaz. Maç için yolculuğumuz esnasında, aracımızın arızalanmasının ardından, kendi takım otobüsünü yollayan Kardemir Karabükspor'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İyi niyet ve samimiyetini tekrar gösteren Karabükspor camiasının bu yardımını unutmayacağız. Dostça bir karşılaşma olması dileği ile"

KARABÜK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

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