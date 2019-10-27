Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden M.M. (36) yönetimindeki 78 AAK 449 plakalı otomobil, Balıklar Kayası Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü ve yanında bulunan S.T.'yi (26) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

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