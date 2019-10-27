Yeniceliler Derneği Milletvekilleri ile bir araya geldi

Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Dr. Hüseyin Avni Aksoy Karabük İli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Safranbolu’da gerçekleşen toplantıda konuşan dernek Başkanı Murat Çorbacı, 2 yıldır faaliyette olan derneğin, eğitim kültür ve yardımlaşma adına hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çorbacı, ara ara bu tür toplantıları yaptıklarını ifade ederek, “ Geçtiğimiz yıl 40 öğrenciye, bu yıl ise 150 öğrenciye eğitim ve giyim yardımı gibi değişik çalışmalarda bulunuyoruz. Yenice ilçemiz ile ilgili de dernek olarak elimizden geldiğince sorunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle Yenice Karabük karayolu, doğalgaz konusu, Yenice Meslek Yüksek Okulunda nitelikli ve öğrenci alacak yeni bölümlerin açılması noktasında milletvekillerimizden beklentilerimiz var. Bu konuda çalışma yaptıklarını biliyoruz. Diğer yandan ormanları ile ön planda olan ilçemizde son yıllarda sık yaşanan orman kazaları ile ilgili çalışma yapılması noktasında bize gelen talep var ve bizde bunları sizlere aktarmak istiyoruz” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy ise, AK Parti Milletvekilleri ile Karabük adına bir uyum içinde çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, “ Yenice ormanları ile ünlü bir ilçemiz bundan en iyi şekilde faydalanması için bizde elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Kavga etmeden ilimizi nasıl kalkındırabiliriz noktasında muhalefet partisi milletvekili olarak gerekli soru önergelerini veriyoruz” diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, özellikle Yenice Karabük Karayolu noktasında yeni gelişmelerin olduğunu ifade ederek, “ Dün Karayolalrı Bölge müdürü ile randevumuz vardı. Daha öncede Genel müdür ile bu noktada görüşmemiz oldu. Yenice ve bölge için önümüzdeki dönem güzel işler olacak. Karayolları faaliyet göstereceği merkezi Yenice olacak. Henüz Kararlaştırılmamış ama şuandaki mevcut yolun dışında bölünmüş ayrı yol düşünülüyor. Dağlar denilecek yapılacak yol. Yortan üzerinden Bartın Hasankadı, Filyos yolu üzeri 11. Kalkınma programında yer aldığından yakinen takip ediyoruz. Safranbolu Bartın yolu tali bir mesele durumunda gözüküyor ve işin esas boyutu Karabük Yenice ve Filyos hattında gözüküyor. Bu önümüzdeki dönemin tablosudur. Bu bölge yollar ağı olacak. Mevcut yol yapılmaya karar verilip yapılmaya başladığında 15 yıl geçmişti ve o günkü şartlara uygundu ancak şimdi ise bunun yeterli olmadığı göz önünde. Yol için önümüzdeki dönem güzel çalışmalar olacak. Doğalgaz meselesini yakından takip ediyorum. Bakan Yardımcısını iki kez ziyaret ettik. Yeni kararlar alınıyor ve verdiğimiz dosyamızda yakında yapılacak toplantıda ele alınacak. Bu sadece Yenice ile ilgili değil, yakın illerimiz ile ilçeleri içinde çalışma yapılıyor. Sonuçta bu işleri şirketler yapıyor ve hükümetimizin bu şirketleri sıkıştırmasıyla yapılacak işler var. 12 yıl öncesine kadar ilimizde üniversite yoktu. Şimdi 50 bin öğrencili bir üniversitemiz var. İlçelerimizde de MYO’lar var. Öğrenci artışı için bizde elimizden gelen yapıp, sayıları arttırmamız lazım” dedi.

KARABÜK 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.