Dünya ikincisi boksörden iş adamına ziyaret

Rusya’nın Ulan Ude kentinde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda dünya 2.’si olarak gümüş madalya kazanan ve Avrupa Şampiyonu da olan Elif Güneri, antrenörü Baykan Arslan ve Merve Özge Arslan ile birlikte Karabük Boks Takımı'na destekte bulunan iş adamı Remzi Özçelik'i ziyaret etti.

İş adamı Remzi Özçelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karabük'te amatör sporların daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Elif Güneri kalitesindeki bir sporcunun Karabük'ü ve Türkiye'yi temsil etmeye devamının önemine dikkat çeken Özçelik, ileride kendisini dünya şampiyonu olarak görmek istediklerini belirtti. Özçelik, ziyarette Elif Güneri'yi ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

Elif Güneri, “Remzi amcamız bizi sürekli destekliyor, verdiği desteklere çok teşekkür ederim. Kariyerimde daha önce Avrupa Şampiyonluğu ve 3 tane dünya üçüncülüğü vardı. Şimdi dünya ikincisi oldum. Daha çok çalışıp dünya şampiyonu olmak ilimize, ülkemize altın madalya getirmek en büyük hedefim. Remzi amcama bize sürekli olarak gösterdiği ilgi, alaka, teşvik ve desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Karabük Boks Takımı Antrenörü Baykan Arslan ise, “Karabük'te boks sporuna destek anlamında her zaman yanımızda olan Remzi Özçelik'e teşekkür ediyorum. Elif'in yanısıra boks takımındaki diğer sporcularımızın da Avrupa, dünya şampiyonalarına katılmasını amaçlıyoruz. İlimizde ve ülkemizde sporcularımızın artması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Remzi Bey'in takımımıza katkısı çok önemli. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARABÜK 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

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