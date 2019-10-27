Otomobil tutkunlarından ‘Cumhuriyet’ konvoyu

Karabük’te bir araya gelen otomobil tutkunları, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek olmak ve Cumhuriyet’in 96. Yılı dolayısıyla konvoy yaptı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toplanan 14 araçlık konvoyda Türk bayrağını arabasına takan otomobil tutkunları Cumhuriyet Bayramı ve Barış Pınarı Harekatı’nda bulunan Mehmetçik için konvoy yaptı. Tarihi kent olan Safranbolu’dan yola çıkan konvoyun turu 100.Mahallesi’nde sona erdi.

Konvoyun amacının yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek vermek için olduğunu belirten SafKar Mpower Garage Kulübü üyeleri “Manevi olarak buradan mesajımızı iletmek. Bunun için de arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Herkes Türk Bayrağını taktı, geldi.” ifadelerini kullandılar.

KARABÜK 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.