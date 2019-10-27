‘253 promil’ alkollü sürücü bariyere çarptı: 2 yaralı 253 promil alkollü çıkan sürücü otomobili arkadaşının kullandığını iddia etti

Karabük’te alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.T. (52) yönetimindeki 78 AAE 939 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesi istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Burunsuz mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobilin ön tarafının hurdaya döndüğü kazada sürücü ile yanında bulunan M.T. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı alkol muayenesinde sürücü D.T.'nin (52) 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü D.T. aracı arkadaşının kullandığını, durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediğini kaydetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Otomobili arkadaşının kullandığını söyledi

Kaza sonucu yaralanarak tedavisi ayakta yapılan alkollü sürücü, Bolu’dan geldiklerini ve otomobili arkadaşının kullandığını iddia ederek, “Bir anda araba solladı. Sollayınca sapıttı, alkol de vardı” diye konuştu.

KARABÜK 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:42

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