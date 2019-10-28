Belediye başkanı, işe geç kalan personeli binaya aldırmadı

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, sabah işe geç gelen belediye çalışanlarının binaya girişine izin vermedi. Mesaiye geç kalmamaları için personele daha önce uyarıda bulunduğunu belirten Vergili, "İşçi ve memur arkadaşlarımızın düzen ve disiplin içinde çalışması şart" dedi.

Bu sabah makam odasına gelen Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, güvenlik görevlilerine, işe geç gelen personelin içeri alınmaması talimatını verdi. Bunun üzerine Başkan Vergili'nin Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal'ın da aralarında bulunduğu bazı belediye çalışanları, mesaiye geç kaldıkları gerekçesiyle içeri alınmadı. Yarının Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün yarım gün çalışacak personel, içeri alınmayınca şaşırdı.

Personele işe geç kalmamaları için daha önce uyarıda bulunduğunu belirten Başkan Vergili, "Uzun zamandır arkadaşları uyarıyorum. 18 yaşından itibaren iş hayatının içindeyim. 18 yaşında da 400500 işçinin başında tam sorumlu kişiydim. İşçi ve memur arkadaşlarımızın belli bir düzende, disiplin içinde çalışması şart. İş olur, olmaz. Bir vatandaş gelebilir. Bizim işimiz de ona, o saatte hizmet etmek. İnsanların kusurlarını, hatalarını yakalamak, hoşuma giden bir olay değil; ama bunu bir düzene sokmanız gerekir, diye defalarca uyardım. Bu uyarımı hiç kimse dikkate almadı. Buraya gelen personelin geciktiğini görüyorum, zamanında işbaşı yapmadığını biliyorum. Böyle bir uygulama yaptık. Arkadaşların ileride daha iyi hizmete dönük çalışmaları inşallah bundan sonra olur. İşe gelmeyenlerin hepsinin hakkında da gerekli işlemleri yapacağım. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan" diye konuştu.

'KAMERALARDAN TESPİTLERİNİ YAPTIRACAĞIM'

Başkan Vergili, işe geç kalanları bundan sonra içeri aldırmayacağını belirterek, "Şu anda personelimizin 3'te 1'i ya da 2'si, belirlenen saatte işe gelmedi. Tahmin ediyorum; 'yarım gün tatil' diyerek, büyük bir kısmı da işe gelmeyecekti zaten. Bundan sonra işe geç kalanların hiçbirini işe aldırmayacağım. Tamam, 10 dakika gecikme kabul edilebilir. Daha sonra gelenlerin hiçbirini işe aldırmayacağım ve haklarında da rapor tutacağım. Giriş noktalarındaki kameralardan tespitlerini yaptıracağım" dedi.

TÜM BEL-SEN ŞUBE BAŞKANI: TAVRIN ART NİYETLİ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ

Belediyede sivil savunma uzmanı olarak görev yapan, Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı da içeri alınmayanlar arasında yer aldı. Avdancı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arifesinde, belediyedeki iş yerimizde sürprizle karşılaştık. Sabah 08.30'dan itibaren belediye hizmet binasında görevli kadrolu memur ve sözleşmeli arkadaşlarımız, mesaiye başlamak için iş yerlerine geldiğinde, giriş kapımızın güvenlik görevlileri tarafından kapatılarak, içeri giriş yapan arkadaşlarımızın engellenmesiyle karşılaştık. Arkadaşlarımız belediyenin etrafında, caddede girişlerin açılmasını bekledi. Kamu hizmetinde müeyyideler bellidir. Saat 08.30'da mesaimiz başlıyor. Bizim giriş kartlarımız var. Personelin ne zaman mesaiye başladığı zaten bellidir. Kamu hizmetini düzgün yapmayanların müeyyideleri bellidir. Uyarı cezasından başlayarak kınama, disiplin, 30'da 1 maaş kesimi ve ihraca kadar giden bir süreç vardır. Belediye başkanımızın çalışan personeline art niyetli ya da olumsuz tavrının olduğuna inanmıyoruz" diye konuştu.



KARABÜK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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