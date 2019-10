Vali Gürel'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, aziz milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığı dünyada eşi ve benzeri görülmemiş istiklal ve istikbal destanı sonucunda, eğilmez başına taç yaptığı Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren Türk milletinin kahraman evlatlarının Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kıbrıs'tan Tel Abyad’a, Resulayn’a kadar tarihinin her döneminde asil ve kararlı duruşuyla insanlığa barış, huzur, güven ve umut olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'fikren ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli' muhafızları olarak gösterdiği Türk gençleri, eğitimden sağlığa, ekonomiden teknolojiye her alanda büyük ve güçlü Türkiye'mizin kalkınması için ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde aziz milletimizin belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hiç durmadan ve yorulmadan koşuyor olduğuna şahit olmanın verdiği heyecan ve bir olmanın, iri ve diri olmanın onur ve gururuyla ülkemizi, muasır medeniyetler ötesine taşıyacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla ve canlıları ile bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet, kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizin baş tacımız emanetlerini minnetle anıyor, Karabüklü hemşehrilerim nezdinde tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

